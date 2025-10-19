26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان.. عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين
Lebanon 24
19-10-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم انتخاب
لبنان
عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، ومقره جنيف، خلال أعمال
الدورة
الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب بالتزامن مع معرض ARCA الدولي للابتكار، بحضور ممثلين عن أكثر من خمسين دولة.
Advertisement
مثل لبنان في الاجتماع رضوان شعيب، مدير مكتب
الشرق الأوسط
في IFIA، الذي قدم عرضاً حول برامج الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ودور مكتب IFIA في الشرق الأوسط، والذي يتخذ من الجامعة
اللبنانية
–
بيروت
مقراً له. كما تم خلال الاجتماعات استعراض التقارير المالية والإدارية للمكتب.
وبعد عملية الاقتراع، فاز شعيب بعضوية اللجنة التنفيذية المكونة من 23 عضواً من بين 50 مرشحاً يمثلون دولاً مختلفة حول العالم. وتعتبر اللجنة التنفيذية إحدى أهم الهيئات القيادية داخل الاتحاد، حيث تسهم في رسم السياسات العامة وتطوير المبادرات الاستراتيجية لدعم الابتكار والمخترعين عالمياً.
وأكد شعيب أن الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث تعمل منذ تأسيسها عام 2004 على ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في لبنان، لا سيما لدى الشباب، من خلال مسابقات العلوم، وبرامج تسجيل براءات الاختراع، والمشاركات الدولية في معارض الابتكار، إضافة إلى شراكات واسعة مع الجامعات والمؤسسات البحثية.
وشدد على أن مكتب IFIA في بيروت يقوم بدور حيوي في خدمة المبتكرين العرب، حيث تم منح لقب "مخترع" رسمياً للعديد من المبتكرين في لبنان وسوريا والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت. كما أعلن شعيب أن المكتب سيتولى قريباً افتتاح فرع في
القاهرة
لخدمة المبتكرين في
جمهورية
مصر العربية.
مواضيع ذات صلة
مخترع لبناني ينال براءتي اختراع ولقب دولي.. من هو؟
Lebanon 24
مخترع لبناني ينال براءتي اختراع ولقب دولي.. من هو؟
19/10/2025 16:11:28
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب
Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك: القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب
19/10/2025 16:11:28
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة خمسة أعضاء تسقط اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للفروسية
Lebanon 24
استقالة خمسة أعضاء تسقط اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للفروسية
19/10/2025 16:11:28
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية اللجان الأهلية: الحملات الإعلامية ضد ميقاتي تخدم أجندات سياسية أكثر من العدالة
Lebanon 24
جمعية اللجان الأهلية: الحملات الإعلامية ضد ميقاتي تخدم أجندات سياسية أكثر من العدالة
19/10/2025 16:11:28
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الشرق الأوسط
اللبنانية
السعودية
القاهرة
جمهورية
العراق
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
Lebanon 24
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
09:01 | 2025-10-19
19/10/2025 09:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2025-10-19
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
08:45 | 2025-10-19
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:34 | 2025-10-19
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:30 | 2025-10-19
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:14 | 2025-10-19
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
07:52 | 2025-10-19
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24