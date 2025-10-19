لبنان.. عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين

Advertisement

تم انتخاب عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، ومقره جنيف، خلال أعمال الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت هذا العام في العاصمة الكرواتية زغرب بالتزامن مع معرض ARCA الدولي للابتكار، بحضور ممثلين عن أكثر من خمسين دولة.مثل لبنان في الاجتماع رضوان شعيب، مدير مكتب في IFIA، الذي قدم عرضاً حول برامج الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ودور مكتب IFIA في الشرق الأوسط، والذي يتخذ من الجامعة – مقراً له. كما تم خلال الاجتماعات استعراض التقارير المالية والإدارية للمكتب.وبعد عملية الاقتراع، فاز شعيب بعضوية اللجنة التنفيذية المكونة من 23 عضواً من بين 50 مرشحاً يمثلون دولاً مختلفة حول العالم. وتعتبر اللجنة التنفيذية إحدى أهم الهيئات القيادية داخل الاتحاد، حيث تسهم في رسم السياسات العامة وتطوير المبادرات الاستراتيجية لدعم الابتكار والمخترعين عالمياً.وأكد شعيب أن الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث تعمل منذ تأسيسها عام 2004 على ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في لبنان، لا سيما لدى الشباب، من خلال مسابقات العلوم، وبرامج تسجيل براءات الاختراع، والمشاركات الدولية في معارض الابتكار، إضافة إلى شراكات واسعة مع الجامعات والمؤسسات البحثية.وشدد على أن مكتب IFIA في بيروت يقوم بدور حيوي في خدمة المبتكرين العرب، حيث تم منح لقب "مخترع" رسمياً للعديد من المبتكرين في لبنان وسوريا والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت. كما أعلن شعيب أن المكتب سيتولى قريباً افتتاح فرع في لخدمة المبتكرين في مصر العربية.