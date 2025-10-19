Advertisement

لبنان

بالصور... حادث سير مروّع على طريق عام تعنايل باتجاه المصنع

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:51
وقع حادث سير على طريق عام تعنايل باتجاه المصنع، ما أسفر عن سقوط جرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
لبنان 24

تعنايل

لبنان

العلا

فيات

