لبنان

في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:52
عُثر على أفعى سامة داخل أحد صالونات الحلاقة في منطقة وادي خالدالعماير، حيث سادت حالة من الخوف والهلع بين الموجودين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد تمكن عدد من الشبان من قتل الأفعى باستخدام أدوات حادة قبل أن تلحق الأذى بأحد.

