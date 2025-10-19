عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)

Advertisement

اندلع حريق داخل غرفة خرضوات عند مدخل – وادي النحلة قرب حي الصمود، ما أدى إلى امتداد النيران واحتراق نفايات وإطارات في محيط المكان، بحسب ما أفادت مندوبة " ".وسارعت فرق فوج إطفاء إلى موقع الحريق بمؤازرة شبان مخيم البداوي وجمعية الشفاء وجهاز الطوارئ والإغاثة، حيث تمّت السيطرة على النيران ومنع انتشارها.ووفق المعلومات الأولية، اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل أي إصابات بشرية.