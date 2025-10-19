Advertisement

لبنان

عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
19-10-2025 | 08:14
اندلع حريق داخل غرفة خرضوات عند مدخل جبل البداوي – وادي النحلة قرب حي الصمود، ما أدى إلى امتداد النيران واحتراق نفايات وإطارات في محيط المكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وسارعت فرق فوج إطفاء طرابلس إلى موقع الحريق بمؤازرة شبان مخيم البداوي وجمعية الشفاء وجهاز الطوارئ والإغاثة، حيث تمّت السيطرة على النيران ومنع انتشارها.

ووفق المعلومات الأولية، اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
 

 




 



 
 

