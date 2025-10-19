إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع

بهدف مواجهة الآفات التي تهدم المجتمع، عقدت دار إفتاء لقاء موسعا لعلماء الأئمة والخطباء في جبل ، حضره القاضي هاني الجوزو ورئيس دائرة أوقاف جبل لبنان .

وخلال اللقاء ألقيت كلمات حملت "رسالة تقدير ومحبة" من مفتي جبل لبنان الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو للمجتمعين، ثم كانت مداخلات لعدد من العلماء، تناول مواضيع خطب الجمعة، وتوجيه الخطاب "لمواجهة الآفات التي تهدم مجتمعنا، وتوجيه الناس نحو القيم السامية والسلوك القويم الذي يصلح مجتمعاتنا".



كما كان تشديد على "ضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة، ونشر ورسالة السامية، وعقد لقاءات علمية وتدريبية لتنمية القدرات والمهارت لدى العاملين في ساحة الدعوة والعمل العام، والتعاون في سبيل تحقيق تنمية وقفية فاعلة".



وتم الاتفاق بين المجتمعين على العمل معا، وصولا لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها.

(الوكالة الوطنية)