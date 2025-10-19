Advertisement

لبنان

إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع

Lebanon 24
19-10-2025
بهدف مواجهة الآفات التي تهدم المجتمع، عقدت دار إفتاء جبل لبنان لقاء موسعا لعلماء الأئمة والخطباء في جبل لبنان، حضره القاضي الشيخ محمد هاني الجوزو ورئيس دائرة أوقاف جبل لبنان الأستاذ محمد الخطيب.
وخلال اللقاء ألقيت كلمات حملت "رسالة تقدير ومحبة" من مفتي جبل لبنان الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو للمجتمعين، ثم كانت مداخلات لعدد من العلماء، تناول مواضيع خطب الجمعة، وتوجيه الخطاب "لمواجهة الآفات التي تهدم مجتمعنا، وتوجيه الناس نحو القيم السامية والسلوك القويم الذي يصلح مجتمعاتنا".

كما كان تشديد على "ضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة، ونشر العلم ورسالة الإسلام السامية، وعقد لقاءات علمية وتدريبية لتنمية القدرات والمهارت لدى العاملين في ساحة الدعوة والعمل العام، والتعاون في سبيل تحقيق تنمية وقفية فاعلة".

وتم الاتفاق بين المجتمعين على العمل معا، وصولا لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24