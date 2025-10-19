Advertisement

لبنان

بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)

Lebanon 24
19-10-2025 | 08:30
توفي المعاون في الجيش عمر مصطفى السلخ من بلدة كفرملكيعكار، بعد تعرّضه لمضاعفات صحية ناجمة عن تسمم إثر تناول عشبة استخدمها لمعالجة مرض الربو، وفق ما أفادت مصادر محلية لمندوبة "لبنان 24".
وقد نُقل الفقيد إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بالمضاعفات.

وساد الحزن أوساط بلدته وزملائه في المؤسسة العسكرية، حيث نُعي بعبارات مؤثرة تقديرًا لمسيرته وخدمته.

















