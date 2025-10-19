24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
19-10-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المعاون في الجيش
عمر مصطفى
السلخ من بلدة
كفرملكي
–
عكار
، بعد تعرّضه لمضاعفات صحية ناجمة عن تسمم إثر تناول عشبة استخدمها لمعالجة مرض الربو، وفق ما أفادت مصادر محلية لمندوبة "
لبنان 24
".
وقد نُقل الفقيد إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بالمضاعفات.
وساد الحزن أوساط بلدته وزملائه في
المؤسسة العسكرية
، حيث نُعي بعبارات مؤثرة تقديرًا لمسيرته وخدمته.
