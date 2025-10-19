جمعية "هلا صور" تطلق معرض الكتاب العربي الحادي عشر

Advertisement

أعلنت جمعية " " خلال مؤتمر صحافي عقد في استراحة صور السياحية عن تفاصيل معرض الكتاب العربي ، الذي سيقام في مركز “ابحار الثقافي” بمجمع في مدينة صور في نهاية أكتوبر الحالي.وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها النائب ، الكاتب الدكتور ، المخرج علي كلش، والشاعرة زينب ، إلى جانب وفود دبلوماسية فلسطينية وعربية.وأكد المتحدثون أن المعرض يضم فعاليات ثقافية وإعلامية متنوعة تشمل مهرجان الشعر العربي، جناح ، جناح بلدة هلا صور، توقيع الكتب، محاضرات وندوات، وتكريمات للمبدعين. واختُتم المؤتمر بكوكتيل على شرف الحضور، وتم التقاط الصور التذكارية، مما يعكس النشاط الثقافي المزدهر الذي تشهده المدينة.