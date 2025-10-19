Advertisement

لبنان

جمعية "هلا صور" تطلق معرض الكتاب العربي الحادي عشر

Lebanon 24
19-10-2025 | 10:34
Doc-P-1431409-638964931392079686.png
Doc-P-1431409-638964931392079686.png photos 0
أعلنت جمعية "هلا صور" خلال مؤتمر صحافي عقد في استراحة صور السياحية عن تفاصيل معرض الكتاب العربي الحادي عشر، الذي سيقام في مركز “ابحار الثقافي” بمجمع باسل الأسد في مدينة صور في نهاية أكتوبر الحالي.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها النائب علي خريس، الكاتب الدكتور عماد سعيد، المخرج علي كلش، والشاعرة زينب دياب، إلى جانب وفود دبلوماسية فلسطينية وعربية.

وأكد المتحدثون أن المعرض يضم فعاليات ثقافية وإعلامية متنوعة تشمل مهرجان الشعر العربي، جناح فلسطين، جناح بلدة هلا صور، توقيع الكتب، محاضرات وندوات، وتكريمات للمبدعين. واختُتم المؤتمر بكوكتيل على شرف الحضور، وتم التقاط الصور التذكارية، مما يعكس النشاط الثقافي المزدهر الذي تشهده المدينة.
 
(الوكالة الوطنية)
