لبنان

في ذكرى استشهاده… تحية وفاء لروح اللواء وسام الحسن ورفيقه

Lebanon 24
19-10-2025 | 11:44
بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، أُقيمت بعد ظهر الأحد 19 تشرين الأول 2025 مراسمٌ تكريمية أمام ضريحي الشهيدين في ساحة الشهداء – وسط بيروت.
وقد أدّت مجموعة من عناصر سرية المقر العام مراسم التشريفات، على أنغام موسيقى قوى الأمن الداخلي، في أجواءٍ من الوفاء والتقدير لمسيرة الشهيدين.

وحضر المراسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذي وضع إكليلين من الزهر على ضريحي الشهيدين، كما وضع العقيد مارك صوان، رئيس شعبة المعلومات بالوكالة، إكليلين باسم الشعبة.

وشارك في المراسم وفد من ضباط شعبة المعلومات، إلى جانب عقيلة الشهيد اللواء وسام الحسن السيدة أنّا الحسن ونجله مازن الحسن، ونقيب المحامين في طرابلس المحامي سامي الحسن، إضافةً إلى وفدين من عائلتي الشهيدين الحسن وصهيوني.

وفي ختام المراسم، ألقى اللواء رائد عبد الله كلمةً أكد فيها أنّ :اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني جسّدا أسمى معاني الشجاعة والتفاني، فبذلا حياتهما فداءً للوطن. وإنّ إرث اللواء الحسن في الوفاء والإخلاص باقٍ لا يُنسى، واستشهاده لم يكن نهاية، بل بداية لمسيرة من العزيمة تُلهمنا أن نقف صفًا واحدًا لحماية لبنان وصون أمن شعبه".
