متعاقدو "اللبنانية" يجددون المطالبة بإنجاز ملفّ التفرّغ
Lebanon 24
19-10-2025
|
12:15
وجّه أساتذة
الجامعة اللبنانية
المتعاقدون بيانًا إلى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، ورئيس الجامعة
اللبنانية
الدكتور بسام بدران، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، جددوا فيه المطالبة بترجمة الوعد الذي قُطع سابقًا بشأن إنجاز ملفّ التفرّغ، وهو الملف الذي ينتظره الأساتذة منذ أكثر من عقد، إذ يعود آخر تفرّغ إلى عام 2014.
وأكد المتعاقدون أن الالتزام بإنجاز هذا الملف لا يُعدّ مجرد تصريح، بل خطوة محورية لتحسين أوضاع الجامعة اللبنانية وضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية تُعنى بالعلم والبحث وخدمة المجتمع.
ودعا الأساتذة إلى تحويل هذا الوعد إلى خطوات تنفيذية ملموسة تمهيدًا لإقرار ملفّ التفرّغ، بما يُعيد الاستقرار الأكاديمي والمهني إلى الأساتذة، ويُسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي
في الجامعة
الوطنية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوفاء بهذا الوعد يُشكّل التزامًا أخلاقيًا ووطنياً تجاه الجامعة اللبنانية، ورسالة ثقة بمستقبل التعليم العالي في
لبنان
.
