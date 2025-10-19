24
بري في بعبدا في هذا الموعد
19-10-2025
13:56
أشارت معلومات صحافية الى أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
سيزور
قصر بعبدا
غدًا للقاء الرئيس
جوزاف عون
.
