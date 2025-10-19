Advertisement

لبنان

بري في بعبدا في هذا الموعد

Lebanon 24
19-10-2025 | 13:56
أشارت معلومات صحافية الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون.
