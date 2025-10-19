Advertisement

لبنان

وزارة البيئة تتدخل لحماية موئل فقمة الراهب في عمشيت

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1431474-638965066504471403.jpg
Doc-P-1431474-638965066504471403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة البيئة بيانًا رسميًا بشأن الشكوى المتعلقة بحماية موئل فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت، جاء فيه أن الوزارة، حرصًا على التنوع البيولوجي والثروة الطبيعية في لبنان وحفاظًا على موائل الكائنات الحساسة، تابعت الموضوع بناءً على الشكوى المقدمة وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أعمال الحفر بالقرب من موئل الفقمة الطبيعي.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين تواصلت مع محافظ جبل لبنان طالبةً وقف الأعمال لحين انتهاء الكشف الميداني الذي كُلِّف به فريق علمي من الوزارة. إلا أن التحقيق الميداني كشف عن وجود إشارة قضائية تسمح باستكمال الأشغال، على أن تُراجع وتُلغى بحسب نتائج الكشف الميداني أو أي مستجدات لاحقة. وقد قام الفريق العلمي صباح السبت 18 تشرين الأول 2025 بمعاينة موقع الأعمال، على أن يصدر تقريره الفني النهائي يوم الإثنين 20 تشرين الأول 2025.

وأشار البيان إلى أن مراجعة الملف إداريًا أظهرت أن المشروع المعني كان ينبغي أن يخضع لدراسة تقييم أثر بيئي شامل، وليس فقط لخطة إدارة بيئية كما طلبت الوزارة في العهد السابق، وهو ما يعد خطأً إجرائيًا يتعارض مع مرسوم تقييم الأثر البيئي نظرًا لحساسية موقع المشروع بيئيًا. كما تبين أن وزارة البيئة السابقة قد سمحت بمتابعة أعمال البناء وفق الخطة المقدمة من صاحب المشروع دون انتظار التعديلات التي أوصت بها لجنة مراجعة الخطة.

وأكدت الوزارة أنه لتصحيح مسار الملف من الناحية البيئية، ستقوم نهار الإثنين بمراسلة النائب العام التمييزي لطلب وقف الأعمال فورًا، بالإضافة إلى مراسلة صاحب المشروع لإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها الكامل بحماية الموائل الطبيعية في لبنان، وخاصة تلك التي تحتضن كائنات نادرة ومهددة بالانقراض، وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطية، التي تُعد رمزًا للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.
مواضيع ذات صلة
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
20/10/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بين نفي وزارة البيئة وترحيب بلدية القاع: موسم الصيد البري معلّق على "المجلس الأعلى"
lebanon 24
20/10/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير فرنسي يرسم ملامح إصلاح وزارة البيئة
lebanon 24
20/10/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
lebanon 24
20/10/2025 00:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأبيض المتوسط

النائب العام

وزارة البيئة

نائب العام

جبل لبنان

الثروة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-10-19
16:55 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:35 | 2025-10-19
15:13 | 2025-10-19
15:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24