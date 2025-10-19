Advertisement

لبنان

في طرابلس.. هذا ما ضبطته مديرية الجمارك

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:13
في إطار عمل المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كمية كبيرة من الدخان المهرب، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب معلومات لبنان ٢٤ ان الشعبة المذكورة تمكنت من ضبط كمية ٢٥٠ كلغ من الألبسة المهربة حيث تم التشدد بالغرامات بحق المخالفين.
 
