لبنان
في طرابلس.. هذا ما ضبطته مديرية الجمارك
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:13
A-
A+
في إطار عمل
المديرية العامة للجمارك
- ضابطة
طرابلس
على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كمية كبيرة من الدخان المهرب، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وبحسب معلومات
لبنان
٢٤ ان الشعبة المذكورة تمكنت من ضبط كمية ٢٥٠ كلغ من الألبسة المهربة حيث تم التشدد بالغرامات بحق المخالفين.
