Advertisement

لبنان

لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا

Lebanon 24
19-10-2025 | 16:58
A-
A+
Doc-P-1431508-638965154732577318.jpg
Doc-P-1431508-638965154732577318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شاركت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث في لبنان في المعرض الدولي للاختراعات – كرواتيا 2025 (ARCA)، الذي أقيم في العاصمة زغرب بين 16 و18 تشرين الأول بمشاركة أكثر من 500 ابتكار من 40 دولة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والروبوتات.
Advertisement

ومثّل لبنان في المعرض رئيس الهيئة الوطنية ومدير مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) الدكتور رضوان شعيب، الذي عرض المشاريع اللبنانية أمام لجنة التحكيم وناقش سبل تطويرها وتثميرها.

وحقق لبنان إنجازاً بارزاً بحصوله على ثلاث ميداليات دولية:

الميدالية الذهبية: للدكتور حسين بصل من الجامعة اللبنانية – كلية العلوم، عن ابتكاره "اكتشاف القدرات العلاجية للفاصوليا المجنّحة" في مجال الطب الحيوي.

الميدالية الذهبية للشباب: لمشروع Green Guard من ثانوية جميل رواس الرسمية – بيروت، بإشراف الأستاذ أحمد المصري، وبمشاركة الطلاب رفيق الحريري، مجد النطور، ومحمد أسامة سعد، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة صحة النباتات.

الميدالية الفضية: للمبتكر عباس دياب عن مشروع ARIES، وهو روبوت مخصّص للتدخل والإنقاذ الذاتي في حالات الطوارئ.

وتسلّم الدكتور شعيب الميداليات باسم لبنان من رئيس لجنة التحكيم البروفيسور زوران باريزيك، الذي أشاد بالمستوى العلمي للمشاركات اللبنانية وقدرتها على الابتكار.

كما رعى مكتب الشرق الأوسط في IFIA (ومقرّه الجامعة اللبنانية) مشاركة المخترع السوري الدكتور شادي خطيب وفريقه، الذين نالوا ميدالية ذهبية عن ابتكار “إيمولجيل مطوّر لعلاج الشعر باستخدام خلاصات طبيعية”، ضمن المشاركات العربية.

ويُعد معرض ARCA من أبرز المعارض العلمية الدولية المعتمدة في مجال الابتكار، ويقام سنوياً في كرواتيا بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين. ويواصل لبنان مشاركاته الدولية، استعداداً للمشاركة المقبلة في المعرض الدولي للاختراعات والأفكار الجديدة في ألمانيا مطلع تشرين الثاني، تأكيداً لمكانته المتقدمة على خارطة الابتكار العالمية.
مواضيع ذات صلة
أبطال لبنان في "الباركور" يلمعون عربياً: خمس ميداليات في عمان
lebanon 24
20/10/2025 00:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يسطع في كندا: روبوت الإنقاذ ARIES يحصد جائزة التميز
lebanon 24
20/10/2025 00:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
20/10/2025 00:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
lebanon 24
20/10/2025 00:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

جامعة اللبنانية

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

اللبنانية

الحريري

ألمانيا

علاجية

بيروت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:35 | 2025-10-19
15:13 | 2025-10-19
15:00 | 2025-10-19
14:47 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24