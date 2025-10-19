لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا

Advertisement

شاركت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث في في المعرض الدولي للاختراعات – كرواتيا 2025 (ARCA)، الذي أقيم في العاصمة زغرب بين 16 و18 تشرين الأول بمشاركة أكثر من 500 ابتكار من 40 دولة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والروبوتات.ومثّل لبنان في المعرض رئيس الهيئة الوطنية ومدير مكتب في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) الدكتور رضوان شعيب، الذي عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم وناقش سبل تطويرها وتثميرها.وحقق لبنان إنجازاً بارزاً بحصوله على ثلاث ميداليات دولية:الميدالية الذهبية: للدكتور حسين بصل من الجامعة اللبنانية – كلية العلوم، عن ابتكاره "اكتشاف القدرات العلاجية للفاصوليا المجنّحة" في مجال الطب الحيوي.الميدالية الذهبية للشباب: لمشروع Green Guard من ثانوية جميل رواس الرسمية – ، بإشراف الأستاذ أحمد المصري، وبمشاركة الطلاب ، مجد النطور، ومحمد أسامة سعد، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة صحة النباتات.الميدالية الفضية: للمبتكر عباس عن مشروع ARIES، وهو روبوت مخصّص للتدخل والإنقاذ الذاتي في حالات الطوارئ.وتسلّم الدكتور شعيب الميداليات باسم لبنان من رئيس لجنة التحكيم البروفيسور زوران باريزيك، الذي أشاد بالمستوى العلمي للمشاركات اللبنانية وقدرتها على الابتكار.كما رعى مكتب الشرق الأوسط في IFIA (ومقرّه الجامعة اللبنانية) مشاركة المخترع السوري الدكتور شادي خطيب وفريقه، الذين نالوا ميدالية ذهبية عن ابتكار “إيمولجيل مطوّر لعلاج الشعر باستخدام خلاصات طبيعية”، ضمن المشاركات العربية.ويُعد معرض ARCA من أبرز المعارض العلمية الدولية المعتمدة في مجال الابتكار، ويقام سنوياً في كرواتيا بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين. ويواصل لبنان مشاركاته الدولية، استعداداً للمشاركة المقبلة في المعرض الدولي للاختراعات والأفكار الجديدة في مطلع تشرين الثاني، تأكيداً لمكانته المتقدمة على خارطة الابتكار العالمية.