رغم المحاولات المستمرة لعزل " " انتخابيًا، إلا أن الوقائع السياسية تشير إلى نتيجة معاكسة تمامًا. فالمعطيات المتوافرة تؤكد أن "الثنائي" يتّجه نحو بناء تحالفات متعددة تمتد إلى مختلف الطوائف، وأن بعض هذه التفاهمات قد يحمل مفاجآت غير متوقعة حتى للمتابعين المقربين من المشهد، وفق ما تقول مصادر معنية.اضافت: "اللافت أن قوى وشخصيات من خارج الدائرة التقليدية لـ"الثنائي بدأت تُبدي استعدادًا للتعاون، مدفوعة بحسابات انتخابية بحتة تتعلق بتوازن القوى المقبل".وهكذا، يبدو أن فكرة عزل" الثنائي" ستبقى شعارًا إعلاميًا أكثر منها واقعًا سياسيًا، فيما التحالفات تتقدّم بهدوء نحو مشهد جديد.