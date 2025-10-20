باسيل: "التيار" مستمر في النضال للحفاظ على لبنان الواحد

Advertisement

أكّد رئيس " "، النائب ، خلال لقائه الجالية في فرنسا، أن حضوره يهدف إلى إحياء ذكرى 13 تشرين وتأكيد الوفاء لقضية الشهداء، مشيراً إلى أن مستمر في الدفاع عن قضيته رغم مرور 35 عاماً.وركّز باسيل على الفارق بين 13 تشرين و17 تشرين، مشيراً إلى أن 17 تشرين 2019 تم تشويه مسيرة الحر وتحويل حركة شعبية صادقة إلى محاولة انقلابية ضد رئيس الجمهورية آنذاك ، وأوضح أن هذه الأحداث جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية فاسدة أفلست البلاد، وأدت إلى تهريب أموال اللبنانيين وإغلاق المصارف عمداً.وأشار إلى أن التيار الوطني الحر يصر على محاسبة من سرق أموال المودعين، وإقرار قوانين الإصلاح المالي، واستعادة الأموال المهربة، وإجراء تدقيق جنائي في مصرف ، مؤكداً أن التيار يمثل الحالة الإصلاحية الوحيدة التي تحارب المنظومة الفاسدة.وتطرق باسيل إلى أهمية الانتشار اللبناني، مشدداً على أن علاقتهم بالمنتشرين ليست مصلحية، وأن التيار يعمل للحفاظ على هويتهم وربطهم بلبنان، وضمان تمثيلهم عبر نواب منتخبين، وتوفير الحقوق السياسية عبر مسار تشريعي حقيقي، بما في ذلك قانون استعادة الجنسية والتصويت من الخارج.وأشار إلى أن التيار الوطني الحر كان دائماً في الصفوف الصعبة، مثل رفض دخول الجيش السوري في 1990، ومواجهة بقاء النازحين السوريين منذ 2011، والوقوف في مواجهة ، وحماية السيادة الوطنية، ومحاسبة المسؤولين الماليين الفاسدين.واختتم باسيل كلمته بالتأكيد على أن التيار مستمر في النضال للحفاظ على لبنان الواحد، والدفاع عن حقوق اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، وضمان مستقبل وطني صافي.وتأتي تصريحات باسيل في إطار زيارته فرنسا، حيث شارك في قداس شهداء 13 تشرين في كاتدرائية سيدة لبنان بحضور السفير اللبناني ربيع الشاعر، وكذلك في عشاء الطاقة الاغترابية اللبنانية الذي جمع المنتشرين.