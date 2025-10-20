Advertisement

لبنان

كركي من العراق: لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:46
شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مؤتمر هيّأه الضمان الصحي العراقي الذي عُقد تحت شعار بناء الحاضر وصياغة المستقبل، يوم الأحد الواقع في 19 تشرين أول 2025 في مدينة بغداد- مسرح المنصور ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في العراق المهندس محمد شيّاع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق.
وتحدّث الدكتور كركي في الجلسة الحوارية الثانية بكلمة حول القطاع الخاص والضمان الصحي نموذج التفاعل لبناء نظام صحي ومتكامل، يسلّط الضوء خلالها على الشراكات المعتمدة عالمياً لتأمين الرعاية الصحّية الشاملة لعدد من الدول العالمية (فرنسا، سويسرا، بريطانيا، لبنان)، وشدّد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز ورفع جودة الخدمات، واعتبر دكتور كركي أن دور القطاع العام ممثل في المؤسسات المختصة يتمحور حول رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والمعايير لضمان الوصول الى ضمان صحي شامل وفاعل ومستدام، يحقق الغاية المطلوبة من أجل تمتّع المواطن بالحياة الكريمة .
وأعلن د. كركي عن وضع كل طاقات وخبرات الجمعية العربية للضمان الإجتماعي بتصرّف الأخوة في العراق للمساعدة في عملية تطوير نظام الضمان الصحي وتسريع حصول جميع المواطنين العراقيين على الحق بالخدمات الصحية.
 
