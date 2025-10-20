27
لبنان
عبدالله: لضرورة الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين
Lebanon 24
20-10-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد النائب بلال عبدالله، على ضرورة "الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الداخلية، والاستفادة من اللحظة السياسية بعد اتفاق غزة".
وأكد عبدالله في حديث لـ"صوت كل
لبنان
"، أن "إدارة البلاد تتم برئاسة رئيس الجمهورية وبحكومة تمثل جميع الأطراف، بما فيها
حزب الله
، وهي قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التفاوض مع
إسرائيل
، حيث يتجه المسار نحو تفاوض غير مباشر ضمن سقف اتفاقية الهدنة، وهو ما يحظى بدعم اللقاء
الديمقراطي
". وأوضح أن "الرئيسين
جوزاف عون
ونواف سلام لن يسمحا بأي التفريط بمصالح أي فريق لبناني".
كما أشار إلى أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في أيار المقبل، مع وجود تباينات حول اقتراع المغتربين، ورأيه يميل إلى أن يتمكن المغتربون من التصويت داخل لبنان كحل أقرب إلى التسوية".
تابع
