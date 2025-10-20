عبدالله: لضرورة الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين

شدّد النائب بلال عبدالله، على ضرورة "الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الداخلية، والاستفادة من اللحظة السياسية بعد اتفاق غزة".



وأكد عبدالله في حديث لـ"صوت كل "، أن "إدارة البلاد تتم برئاسة رئيس الجمهورية وبحكومة تمثل جميع الأطراف، بما فيها ، وهي قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التفاوض مع ، حيث يتجه المسار نحو تفاوض غير مباشر ضمن سقف اتفاقية الهدنة، وهو ما يحظى بدعم اللقاء ". وأوضح أن "الرئيسين ونواف سلام لن يسمحا بأي التفريط بمصالح أي فريق لبناني".

Advertisement



كما أشار إلى أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في أيار المقبل، مع وجود تباينات حول اقتراع المغتربين، ورأيه يميل إلى أن يتمكن المغتربون من التصويت داخل لبنان كحل أقرب إلى التسوية".