Advertisement

لبنان

عبدالله: لضرورة الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1431634-638965554515551610.jpg
Doc-P-1431634-638965554515551610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد النائب بلال عبدالله، على ضرورة "الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الداخلية، والاستفادة من اللحظة السياسية بعد اتفاق غزة".

وأكد عبدالله في حديث لـ"صوت كل لبنان"، أن "إدارة البلاد تتم برئاسة رئيس الجمهورية وبحكومة تمثل جميع الأطراف، بما فيها حزب الله، وهي قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التفاوض مع إسرائيل، حيث يتجه المسار نحو تفاوض غير مباشر ضمن سقف اتفاقية الهدنة، وهو ما يحظى بدعم اللقاء الديمقراطي". وأوضح أن "الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لن يسمحا بأي التفريط بمصالح أي فريق لبناني".
Advertisement

كما أشار إلى أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في أيار المقبل، مع وجود تباينات حول اقتراع المغتربين، ورأيه يميل إلى أن يتمكن المغتربون من التصويت داخل لبنان كحل أقرب إلى التسوية".
مواضيع ذات صلة
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
lebanon 24
20/10/2025 12:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد التقى نتنياهو في نيويورك وأكد ضرورة إنهاء حرب غزة
lebanon 24
20/10/2025 12:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: العلاقات بين بيروت والرياض تُدار من خلال الدولة لا من خلال خطابات مسلحة
lebanon 24
20/10/2025 12:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب بري: حسن الخطاب من أدب المقام
lebanon 24
20/10/2025 12:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطي

جوزاف عون

نواف سلام

حزب الله

الجمهوري

ديمقراطي

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2025-10-20
05:42 | 2025-10-20
05:36 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
05:29 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24