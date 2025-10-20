ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟

Advertisement

يشكو العديد من أصحاب محلات المجوهرات من أن التجار يرفضون بيعهم ، ويطلبون أسعاراً خيالية مقابل الموافقة على عملية البيع.بدورهم، توقف أصحاب محلات المجوهرات عن بيع ليرات الذهب إلى الزبائن، وذلك بسبب التغيّر السريع والكبير في الأسعار.وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم، 4255 دولاراً، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 4300 دولار للأونصة.