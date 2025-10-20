Advertisement

لبنان

القاضي سهيل عبود.. نائب لرئيس الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:23
Doc-P-1431722-638965671734709865.png
Doc-P-1431722-638965671734709865.png photos 0
عقدت الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا (RFCMJ) مؤتمراً في مراكش - المغرب حول "واقع ومستقبل الاستقلالية والمناقبية في القضاء".
وفي ختام المؤتمر، انتخبت الجمعية العمومية هيئة مكتبها الجديد، التي تضم رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود عضواً ونائباً للرئيس.
وأكد عبود في كلمته أن المناقبية القضائية في لبنان أساسها قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء لعام 2005، مشدداً على أن الالتزام بهذه الأخلاقيات يحفظ ثقة الناس بالقضاء ويضمن استقرار المؤسسات القضائية.
 
 
مجلس القضاء الأعلى اللبناني

مجلس القضاء الأعلى

الفرنكوفونية

مجلس القضاء

سهيل عبود

الاستقلال

القضاء ا

القضاء

13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
