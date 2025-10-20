القاضي سهيل عبود.. نائب لرئيس الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا

عقدت الشبكة لمجالس (RFCMJ) مؤتمراً في مراكش - حول "واقع ومستقبل الاستقلالية والمناقبية في القضاء".

وفي ختام المؤتمر، انتخبت الجمعية العمومية هيئة مكتبها الجديد، التي تضم رئيس القاضي عضواً ونائباً للرئيس.

وأكد عبود في كلمته أن المناقبية القضائية في أساسها قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء لعام 2005، مشدداً على أن الالتزام بهذه الأخلاقيات يحفظ ثقة الناس بالقضاء ويضمن استقرار المؤسسات القضائية.