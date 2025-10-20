24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القاضي سهيل عبود.. نائب لرئيس الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا
Lebanon 24
20-10-2025
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الشبكة
الفرنكوفونية
لمجالس
القضاء
العليا
(RFCMJ) مؤتمراً في مراكش -
المغرب
حول "واقع ومستقبل الاستقلالية والمناقبية في القضاء".
Advertisement
وفي ختام المؤتمر، انتخبت الجمعية العمومية هيئة مكتبها الجديد، التي تضم رئيس
مجلس القضاء الأعلى اللبناني
القاضي
سهيل عبود
عضواً ونائباً للرئيس.
وأكد عبود في كلمته أن المناقبية القضائية في
لبنان
أساسها قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء لعام 2005، مشدداً على أن الالتزام بهذه الأخلاقيات يحفظ ثقة الناس بالقضاء ويضمن استقرار المؤسسات القضائية.
مواضيع ذات صلة
سهيل عبود: التزام القاضي بقسمه هو اساس المناقبية القضائية
Lebanon 24
سهيل عبود: التزام القاضي بقسمه هو اساس المناقبية القضائية
20/10/2025 20:44:36
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي القضاة تمنى على النواب منح قانون تنظيم القضاء العدلي الدراسة الوافية
Lebanon 24
نادي القضاة تمنى على النواب منح قانون تنظيم القضاء العدلي الدراسة الوافية
20/10/2025 20:44:36
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
Lebanon 24
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
20/10/2025 20:44:36
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية: لن ينعقد مجلس الشعب دون ملء الشواغر (الشرق)
Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية: لن ينعقد مجلس الشعب دون ملء الشواغر (الشرق)
20/10/2025 20:44:36
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى اللبناني
مجلس القضاء الأعلى
الفرنكوفونية
مجلس القضاء
سهيل عبود
الاستقلال
القضاء ا
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
Lebanon 24
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:33 | 2025-10-20
20/10/2025 01:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:07 | 2025-10-20
20/10/2025 01:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:34 | 2025-10-20
20/10/2025 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-10-20
موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:07 | 2025-10-20
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
13:00 | 2025-10-20
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
12:34 | 2025-10-20
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
12:26 | 2025-10-20
في منطقة لبنانية.. "متجر ألبان وأجبان" غير مُطابق للمواصفات!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24