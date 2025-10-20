أبي رميا: دعم فرنسا للبنان مهم لتحقيق الاستقرار والإصلاح

Advertisement

عقد رئيس لجنة الصداقة النيابية ، النائب سيمون أبي رميا سلسلة لقاءات مهمة في الجمعية الوطنية الفرنسية، أبرزها مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب برونو فوكس.وتناول الاجتماع الدور الفرنسي المرتقب في دعم في مرحلة دقيقة تشمل دعم الجيش وإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة. كما شدد أبي رميا على ضرورة معالجة ملف النزوح السوري عبر خطة عملية للعودة إلى بلادهم بعد توافر شروط العودة واعتراف بالقيادة الجديدة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوجود يشكل خطراً على التوازن الديموغرافي والاجتماعي في لبنان ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.ودعا أبي رميا فوكس لزيارة لبنان للاطلاع على الأوضاع عن كثب، مؤكدًا أن تحديد موعد قريب سيتم قريباً. كما التقى عدداً من النواب الفرنسيين المعنيين بالشأن اللبناني، وعلى رأسهم رئيس لجنة الصداقة الفرنسية-اللبنانية، النائب أرنو لو غال، للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وضمان الضغط الفرنسي لتنفيذ وقف إطلاق النار بين ولبنان ودعم مبادرات لتثبيت الاستقرار الوطني.كما التقى أبي رميا كبار الدبلوماسيين الفرنسيين، واستعرض معهم الجهود الفرنسية لضمان استقرار لبنان ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة دولياً. وأكد أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع باعتبارها شريكاً أساسياً تاريخياً للبنان وداعماً دائماً لاستقلاله واستقراره وازدهاره.