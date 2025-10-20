24
بشأن الغشّ في الملاحم... هذا ما قيل اليوم
Lebanon 24
20-10-2025
|
08:35
أكد أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان أن "أسعار اللحوم الأوروبية لا تزال مرتفعة نتيجة استمرار زيادة الأسعار داخل
أوروبا
".
وأشار عيد إلى أن "هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار إنعكس سلباً على السوق
اللبنانية
، حيث تراجع إستيراد الأبقار واللحوم الأوروبية بشكل ملحوظ بسبب عجز المواطن اللبناني عن تحمّل الأسعار المرتفعة، مقابل زيادة استيراد اللحوم البرازيلية خلال الأشهر الماضية التي بدأت تغطي النقص الحاصل".
أما بالنسبة إلى الكميات المستوردة من اللحوم الحية، فأكد عيد أنها "لا تزال مستقرة منذ نحو خمسة أشهر، دون أي زيادة أو نقصان"، موضحاً أن "النقص في اللحوم الأوروبية قابله إرتفاع في كميات اللحوم البرازيلية".
وفي ما يتعلق بموضوع الغش في الأسواق والملاحم، أكد عيد أن "هذه الظاهرة لم تتراجع"، مشيداً في الوقت عينه "بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في المراقبة وضبط المخالفات، والذي يظهر بوضوح عبر
وسائل الإعلام
".
وختم عيد قائلاً "ننتظر تطبيق
قانون حماية المستهلك
، إذ من شأن ذلك أن يحدّ بشكل كبير من عمليات الغش. فالوزارة تقوم بجهد كبير في مراقبة اللحوم، وقد لاحظنا بالفعل عمليات ضبط لملاحم مخالفة تخلط لحوم غير مطابقة".
