Advertisement

لبنان

مستشفى الحريري يعيد افتتاح وحدة الصحة النفسية في هذا اليوم

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1431791-638965788234056714.jpg
Doc-P-1431791-638965788234056714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يفتتح مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وحدة الصحة النفسية، في حفل برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، يوم الأربعاء المقبل.
Advertisement
وقد عملت وزارة الصحة العامة، من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية، على إعادة تأهيل وتشغيل وحدة الصحة النفسية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومؤسسة إيف (IF).

تعد هذه الوحدة  إضافة هامة إلى جانب الخدمات الشاملة للصحة النفسية وخدمات علاج  استخدام المواد المسببة للإدمان الذي يقدمه  المركز  اللبناني لعلاج الادمان "سكون" المتواجد داخل حرم المستشفى من أجل تمكين جميع الأشخاص المقيمين في لبنان من الحصول على خدمات شاملة ذات جودة في مجال الصحة النفسية والإدمان.    

يبدأ الحفل في التاسعة صباحًا، ويتضمن كلمات لكل من وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في بيروت السيد جان-برتران موث، مديرة مؤسسة إيف (IF Foundation) السيدة إليانا صبّاغ، رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شمّاعي، رئيس مجلس إدارة - مدير عام مستشفى الحريري الدكتور محمد الزعتري. 

يلي حفل الافتتاح جولة في وحدة الصحة النفسية بإشراف فريقي مستشفى رفيق الحريري الجامعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية، وزيارة إلى مركز سكون اللبناني لعلاج الإدمان. 
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
lebanon 24
20/10/2025 20:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة أطلق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا في مستشفى الحريري
lebanon 24
20/10/2025 20:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة شارك في يوم توعوي حول الصحة النفسية ومكافحة المخدرات
lebanon 24
20/10/2025 20:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من الدوحة: نعمل على دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية
lebanon 24
20/10/2025 20:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الوكالة الوطنية

رفيق الحريري

الدكتور محمد

وزارة الصحة

وزير الصحة

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-10-20
13:16 | 2025-10-20
13:07 | 2025-10-20
13:00 | 2025-10-20
12:34 | 2025-10-20
12:26 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24