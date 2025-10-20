مستشفى الحريري يعيد افتتاح وحدة الصحة النفسية في هذا اليوم

Advertisement

يفتتح الجامعي، وحدة الصحة النفسية، في حفل برعاية وحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين، يوم الأربعاء المقبل.وقد عملت ، من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية، على إعادة تأهيل وتشغيل وحدة الصحة النفسية بدعم من الوكالة للتنمية (AFD) ومؤسسة إيف (IF).تعد هذه الوحدة إضافة هامة إلى جانب الخدمات الشاملة للصحة النفسية وخدمات علاج استخدام المواد المسببة للإدمان الذي يقدمه المركز اللبناني لعلاج الادمان "سكون" المتواجد داخل حرم المستشفى من أجل تمكين جميع الأشخاص المقيمين في من الحصول على خدمات شاملة ذات جودة في مجال الصحة النفسية والإدمان.يبدأ الحفل في التاسعة صباحًا، ويتضمن كلمات لكل من وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في السيد جان-برتران موث، مديرة مؤسسة إيف (IF Foundation) السيدة إليانا صبّاغ، رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في العامة الدكتور ربيع شمّاعي، رئيس مجلس إدارة - مدير عام مستشفى الزعتري.يلي حفل الافتتاح جولة في وحدة الصحة النفسية بإشراف فريقي مستشفى الجامعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية، وزيارة إلى مركز سكون اللبناني لعلاج الإدمان.