مستشفى الحريري يعيد افتتاح وحدة الصحة النفسية في هذا اليوم

يفتتح مستشفى رفيق الحريري
الجامعي، وحدة الصحة النفسية، في حفل برعاية وحضور وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين، يوم الأربعاء المقبل.
وقد عملت وزارة الصحة العامة
، من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية، على إعادة تأهيل وتشغيل وحدة الصحة النفسية بدعم من الوكالة الفرنسية
للتنمية (AFD) ومؤسسة إيف (IF).
تعد هذه الوحدة إضافة هامة إلى جانب الخدمات الشاملة للصحة النفسية وخدمات علاج استخدام المواد المسببة للإدمان الذي يقدمه المركز اللبناني لعلاج الادمان "سكون" المتواجد داخل حرم المستشفى من أجل تمكين جميع الأشخاص المقيمين في لبنان
من الحصول على خدمات شاملة ذات جودة في مجال الصحة النفسية والإدمان.
يبدأ الحفل في التاسعة صباحًا، ويتضمن كلمات لكل من وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في بيروت
السيد جان-برتران موث، مديرة مؤسسة إيف (IF Foundation) السيدة إليانا صبّاغ، رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة
العامة الدكتور ربيع شمّاعي، رئيس مجلس إدارة - مدير عام مستشفى الحريري الدكتور محمد
الزعتري.
يلي حفل الافتتاح جولة في وحدة الصحة النفسية بإشراف فريقي مستشفى رفيق الحريري
الجامعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية، وزيارة إلى مركز سكون اللبناني لعلاج الإدمان.