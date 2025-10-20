24
Advertisement
لبنان
في بعلبك.. الجيش يتلف مساحة مزروعة بالحشيشة
Lebanon 24
20-10-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أتلف
الجيش اللبناني
مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتي حوش تل
صفية
وإيعات في
بعلبك
.
Advertisement
وفي هذا الخصوص، صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي: "يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق. وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من
مديرية المخابرات
على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتي حوش تل صفيه وإيعات – بعلبك.
وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لشبكات الاتجار بحبوب الكبتاغون، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في
منطقة البقاع
المواطن (ع.ج.) لتورطه في الاتجار بالكبتاغون.
كما أوقفت دورية أخرى تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة كترمايا –
الشوف
المواطن (م.ا.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها وسلاحا حربيا.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص".
