في بعلبك.. الجيش يتلف مساحة مزروعة بالحشيشة

أتلف مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتي حوش تل وإيعات في .

Advertisement

وفي هذا الخصوص، صدر عن البيان الآتي: "يواصل الجيش عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق. وفي هذا السياق، عملت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في بلدتي حوش تل صفيه وإيعات – بعلبك.

وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لشبكات الاتجار بحبوب الكبتاغون، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في المواطن (ع.ج.) لتورطه في الاتجار بالكبتاغون.

كما أوقفت دورية أخرى تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة كترمايا – المواطن (م.ا.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها وسلاحا حربيا.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".