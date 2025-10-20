قبلان: معركتنا هي ضد الإسرائيلي لا ضد بعضنا

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال احتفال تأبيني في زقاق البلاط إنّه "لا يمكن السكوت عما يتعرض له الجنوب والبقاع من تسونامي غارات وعدوان إسرائيلي صاخب"، مُطالباً الحكومة بـ"اتخاذ موقف وطني محسوب جداً"، وأضاف: "لن نتزحزح عن سيادة بلدنا وحقوق وطننا المظلوم".

وفي كلمة له خلال مناسبة في زقاق البلاط، قال قبلان: " ما قدمناه لهذا البلد يفوق الخيال، ومعركتنا هي ضد لا ضد بعضنا، ولا شيء في هذا البلد أهم من الوحدة الوطنية والشراكة التأسيسية والسيادية. ان الجيش والمقاومة هما ضمانة وجودية وسيادية للبنان، ووحدتنا الوطنية ضرورة لانتشال هذا البلد من مأزق الإنقسام والإندثار. كما ان المسيحية والإسلام تعاليم عدل وحق وفرائض ربانية بعالم مواجهة الظلم والفساد والعدوان، وإسرائيل شر مطلق وعدو مطلق وكيان استنجد الأطلسي كله بهذه الحرب كي يكسر ما أمكن من الردع القائم، وما قدمناه في هذه الحرب صمود واستبسال لا مثيل له في هذا العالم".



وتابع: " عقيدة وطنية لا يمكن كسرها أو تجاوزها، والجنوب اللبناني قبلة سيادة لبنان، وقيمة من قيمة الجنوب. ان من حرر لبنان وهزم الجيش الأسطورة على تخوم الخيام سيعيد من جديد، والمطلوب قدرة وطنية على أرض التحرير، وإلا فإن لأهل الجنوب حسابا آخر، وهم أهل التحرير والإنتصار".

