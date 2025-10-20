Advertisement

لبنان

منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 11:13
تشهد العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية تحليقاً مُكثفاً لطائرات مُسيرة إسرائيلية وذلك منذ ساعات الصباح.
كذلك، رصد مواطنون تحليقاً للطائرات المُسيرة على علو منخفض في أجواء صيدا وإقليم الخروب، كما جابت الطائرات أيضاً أجواء الجنوب.
 
 
 
