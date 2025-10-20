"طيور حسون" مُعدّة للتهريب إلى لبنان.. والجيش يضبطها

أعلنت ، اليوم الإثنين، أنه "في إطار التعاون القائم بين الوزارة وقيادة الجيش لحماية الثروات الطبيعية والحد من التهريب والإتجار غير المشروع بالكائنات البرية، قامت وحدات من فوج الحدود البرّي الأول بمصادرة مجموعة من طيور الحسون كانت معدّة للتهريب إلى داخل الأراضي .

وجرى تسليم الطيور المصادَرة إلى مصلحة زراعة عكّار، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، حيث تمّت متابعتها من قبل الفرق الفنية المختصّة.

وبناءً على توجيهات الدكتور نزار هاني، وبإشارة من البيئي، اتخذت المصلحة التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطيور وتأمين رعايتها ضمن الشروط البيئية والصحية المناسبة، تمهيداً لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من قدرتها على التكيّف والبقاء".





وأشادت وزارة الزراعة بـ"الدور الوطني الكبير الذي تؤديه وحدات في مكافحة أعمال التهريب وحماية الحياة البرية"، مؤكدة أن "هذا التعاون النموذجي بين المؤسستين يشكّل ركيزة أساسية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الحيوانية في ، ولا سيّما في المناطق الحدودية المعرضة لأنشطة الصيد والتهريب غير المشروع".