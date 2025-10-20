24
لبنان
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
20-10-2025
|
12:34
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
، البيان الآتي:
بتاريخ 20/10/2025، وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
– اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو
الإسرائيلي
قد أقامها بتاريخ 19/10/2025 ليلاً في خراج بلدة
عيترون
–
بنت جبيل
، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.
