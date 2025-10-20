Advertisement

لبنان

ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور

Lebanon 24
20-10-2025 | 12:34
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 20/10/2025، وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها بتاريخ 19/10/2025 ليلاً في خراج بلدة عيترونبنت جبيل، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
