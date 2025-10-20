ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور

صدر عن ، البيان الآتي:

بتاريخ 20/10/2025، وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو قد أقامها بتاريخ 19/10/2025 ليلاً في خراج بلدة – ، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

