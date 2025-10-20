24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
20-10-2025
13:07
نظّمت "الجمعية
اللبنانية
الخيرية للإصلاح والتأهيل"، بالتعاون مع
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
، معرضاً فنّياً بعنوان "مهارات خلف القضبان"، في مجمع النظارات قصر العدل القديم في
طرابلس
.
استُهِلّ النشاط بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض تراثي قدّمته فرقة زفّة الأمير بإشراف الفنان جميل العثمان، ثم كلمة ألقتها رئيسة الجمعية فاطمة بدرا، أكدت فيها أن "هذا المعرض هو ثمرة دورتين تدريبيتين أقيمتا داخل السجن، شاركت فيهما 30 نزيلة، توزّعن بين دورة تنسيق وتزيين البالونات ودورة تأهيل عبر الرسم".
كذلك، سلّطت بدرا الضوء على "تجربة نادرة وملهمة، تمثّلت بقيام إحدى النزيلات بتأليف كتابين من داخل السجن "دار السلام" و"
رياض
السجناء"، اللذين جرى توقيعهما داخل السجن وفي نقابة المحامين في طرابلس، مع الإعلان عن التحضير لإصدار الكتاب الثالث قريباً".
وشدّدت على أن "هذا المعرض يُعدّ نموذجًا حيًّا للشراكة الفاعلة والدعم الحقيقي الذي قدّمته
المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي للجمعية، والذي أثمر عن توفير بيئة داعمة، فتحت للنزيلات نافذة على الأمل والإبداع، ورسّخت قيم التمكين الإنساني داخل السجون".
بدروه، القى كلمة
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد
عبد الله
العميد بهاء الصمد وقال: "نؤكد التزامنا الدائم بالشراكة مع كل الجهات والجمعيات التي تعمل بصدق على إعادة دمج السجناء في المجتمع لأن الأمن لا يبنى بالقوة فقط بل بالعدالة والرحمة وتعاون الجميع".
وأضاف: "نثمن عمل كل سجينة وكل من مد لها يداً لترى النور من جديد، ونخص بالتحية والشكر ايضا الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل المنظمة لهذا المعرض، ونثمن عالياً العمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبلهم لما لها من دور بناء بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في مجال تحسين اوضاع السجون والسجناء من خلال دعم مثل هذه النشاطات وغيرها من الأمور التي تعنى بهم
بشكل عام
".
وبعد ذلك، تمّ تقديم دروع تكريمية للداعمين.
