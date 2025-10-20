الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟

Advertisement

وإلى جانب الضغط العسكري، من الجانب الاسرائيلي، لم يغب عن المعركة الضغط النفسي، والذي تمثل بمحاولة الضغط على بيئة "الحزب" من خلال منعها من إعادة الاستقرار، خاصة على صعيد إعادة الإعماء، واستمرار ضرب خطوط الكهرباء كما حدث قبل أسابيع.في السياق، تشير تقارير غير رسمية إلى أنّ استهدفت خلال الحرب الأخيرة قرابة 480 ألف لوح للطاقة الشمسية.وقال خبير لـ" " أنّ 480 ألف لوحة شمسية يضعنا أمام قدرة مركّبة تقارب 259 إلى 264 ميغاواط عندما تكون الألواح بقدرة 540 أو 550 واط للوح الواحد، وقد تنخفض إلى نحو 192 ميغاواط إذا استُخدمت ألواح بقدرة 400 واط.أضاف:" وعلى هذه ، ومع نسبة استفادة سنوية واقعية في بين 18% و22% (تجمع أثر الإشعاع الشمسي والحرارة والزوايا وخسائر العواكس والأسلاك)، يتراوح الإنتاج السنوي الإجمالي بين قرابة 0.42 و0.51 تيراواط ساعة للألواح الأعلى قدرة، وبين 0.30 و0.37 تيراواط ساعة للألواح الأقل، أي بمعدل يومي يناهز 1.2–1.3 غيغاواط ساعة في السيناريو المرجعي الشائع (لوح 540–550 واط عند 20%)، وهو ما يعادل كهرباء تكفي نحو 120 إلى 140 ألف منزل إذا افترضنا استهلاكًا وسطيًا بحدود 300 كيلواط ساعة شهريًا (3,600 كيلواط ساعة سنويًا)، على أن يتراجع العدد إلى نحو 93 ألف منزل عند استخدام ألواح 400 واط أو يرتفع قليلًا مع مواقع تركيب ممتازة وأداء تشغيلي أعلى".ولفت إلى أنّ "هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار أنّ القدرة الاسمية هي قدرة مستمر (DC) قبل التحويل إلى تيار متناوب (AC)، وأنّ الأداء العملي يتأثر بمعامل الأداء (Performance Ratio) الذي يتذبذب عادة بين 75% و85% تبعًا للجودة والصيانة والتبريد، إضافة إلى عوامل تصميم مثل نسبة DC/AC (غالبًا 1.1–1.3) التي قد تُحدث "قصًّا" جزئيًا للإنتاج في ساعات الذروة مقابل تعزيز الإنتاج في بقية اليوم".