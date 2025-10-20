Advertisement

لبنان

الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1431852-638965883441415564.png
Doc-P-1431852-638965883441415564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهداف البنى التحتية كان من الأهداف الأبرز التي كان الجيش الإسرائيلي يصرّ على تنفيذها بدقة متناهية في لبنان  وعلى رأسها الانترنت، الكهرباء، والمياه، بالاضافة إلى الطرق الحيوية والاساسية، التي كانت تربط منازل الجنوبيين بشكل خاص بالاراضي الزراعية، التي تعتبر مصدر رزق الكثيريين.
Advertisement

وإلى جانب الضغط العسكري، من الجانب الاسرائيلي، لم يغب عن المعركة الضغط النفسي، والذي تمثل بمحاولة الضغط على بيئة "الحزب" من خلال منعها من إعادة الاستقرار، خاصة على صعيد إعادة الإعماء، واستمرار ضرب خطوط الكهرباء كما حدث قبل أسابيع.

في السياق، تشير تقارير غير رسمية إلى أنّ إسرائيل استهدفت خلال الحرب الأخيرة قرابة 480 ألف لوح للطاقة الشمسية.
وقال خبير لـ"لبنان24" أنّ 480 ألف لوحة شمسية يضعنا أمام قدرة مركّبة تقارب 259 إلى 264 ميغاواط عندما تكون الألواح بقدرة 540 أو 550 واط للوح الواحد، وقد تنخفض إلى نحو 192 ميغاواط إذا استُخدمت ألواح بقدرة 400 واط.

أضاف:" وعلى هذه القاعدة، ومع نسبة استفادة سنوية واقعية في لبنان بين 18% و22% (تجمع أثر الإشعاع الشمسي والحرارة والزوايا وخسائر العواكس والأسلاك)، يتراوح الإنتاج السنوي الإجمالي بين قرابة 0.42 و0.51 تيراواط ساعة للألواح الأعلى قدرة، وبين 0.30 و0.37 تيراواط ساعة للألواح الأقل، أي بمعدل يومي يناهز 1.2–1.3 غيغاواط ساعة في السيناريو المرجعي الشائع (لوح 540–550 واط عند 20%)، وهو ما يعادل كهرباء تكفي نحو 120 إلى 140 ألف منزل إذا افترضنا استهلاكًا وسطيًا بحدود 300 كيلواط ساعة شهريًا (3,600 كيلواط ساعة سنويًا)، على أن يتراجع العدد إلى نحو 93 ألف منزل عند استخدام ألواح 400 واط أو يرتفع قليلًا مع مواقع تركيب ممتازة وأداء تشغيلي أعلى".

ولفت إلى أنّ "هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار أنّ القدرة الاسمية هي قدرة تيار مستمر (DC) قبل التحويل إلى تيار متناوب (AC)، وأنّ الأداء العملي يتأثر بمعامل الأداء (Performance Ratio) الذي يتذبذب عادة بين 75% و85% تبعًا للجودة والصيانة والتبريد، إضافة إلى عوامل تصميم مثل نسبة DC/AC (غالبًا 1.1–1.3) التي قد تُحدث "قصًّا" جزئيًا للإنتاج في ساعات الذروة مقابل تعزيز الإنتاج في بقية اليوم".
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
المغرب يبتكر حلاً مزدوجاً: ألواح شمسية عائمة لحماية المياه وتوليد الطاقة
lebanon 24
20/10/2025 23:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة توقع عقود شراء طاقة شمسية مع CMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية
lebanon 24
20/10/2025 23:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
lebanon 24
20/10/2025 23:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا يزور مدارس ميفوق وحصارات ويطلع على مراحل مشروع الطاقة الشمسية
lebanon 24
20/10/2025 23:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الإسرائيلي

الانترنت

القاعدة

لبنان24

جمالي

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-20
15:50 | 2025-10-20
15:30 | 2025-10-20
15:26 | 2025-10-20
15:19 | 2025-10-20
15:15 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24