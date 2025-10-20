موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!

Advertisement

وإذ رفضت "نهج الاستئثار بالقرار النقابي والعمل الإلغائي الذي يُقصي الشركاء الطبيعيين في العمل النقابي"، اكدت أنّ "القرارات التي تمسّ المرفق العام والمواطنين يجب أن تُتخذ بالتنسيق والتشاور بين جميع مكونات القطاع العام، لا بقرارات منفردة".وختمت: "إيمانًا منا بأنّ الإضراب ليوم واحد لا يُفضي إلا إلى تعطيل مصالح المواطنين دون تحقيق الغاية المنشودة، تعلن الرابطة أنّ يوم الخميس الواقع فيه 23 تشرين الأول 2025 هو يوم عمل عادي في المركز للبحوث والإنماء، وندعو جميع الموظفين والمستخدمين إلى دوامهم كالمعتاد".