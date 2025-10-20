Advertisement

لبنان

موظفو المركز التربوي للبحوث يكشفون موقفهم من الإضراب يوم الخميس!

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1431857-638965895646710441.webp
Doc-P-1431857-638965895646710441.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكدت رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، "أحقّية المطالب التي ينادي بها الزملاء في مختلف القطاعات العامة، وتشدد على ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية"، الا انها في سجّلت تحفظها على "ما صدر عن تجمّع روابط القطاع العام، الذي لم يتمّ التشاور معنا بشأنه، ولم نتبلّغ بمضمونه إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
Advertisement



وإذ رفضت "نهج الاستئثار بالقرار النقابي والعمل الإلغائي الذي يُقصي الشركاء الطبيعيين في العمل النقابي"، اكدت أنّ "القرارات التي تمسّ المرفق العام والمواطنين يجب أن تُتخذ بالتنسيق والتشاور بين جميع مكونات القطاع العام، لا بقرارات منفردة".




وختمت: "إيمانًا منا بأنّ الإضراب ليوم واحد لا يُفضي إلا إلى تعطيل مصالح المواطنين دون تحقيق الغاية المنشودة، تعلن الرابطة أنّ يوم الخميس الواقع فيه 23 تشرين الأول 2025 هو يوم عمل عادي في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وندعو جميع الموظفين والمستخدمين إلى التزام دوامهم كالمعتاد".
مواضيع ذات صلة
"رواتب مهينة وخدمات معدومة".. موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس
lebanon 24
20/10/2025 23:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني بين سوريا وإسرائيل في باكو يوم الخميس (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/10/2025 23:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: فرنسا ستستضيف اجتماع "ائتلاف الراغبين" بشأن أوكرانيا يوم الخميس
lebanon 24
20/10/2025 23:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة بين المركز التربوي و"اليازا".. لتعزيز السلامة المرورية في المدارس
lebanon 24
20/10/2025 23:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز التربوي

يوم واحد

التربوي

التزام

دمين

تشاو

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-20
15:50 | 2025-10-20
15:30 | 2025-10-20
15:26 | 2025-10-20
15:19 | 2025-10-20
15:15 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24