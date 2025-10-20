الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!

نشر الموقع الالكترونيّ للجيش تقريراً جديداً تحدث فيه عن عملية نفذتها القوات لتدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخي التابع لـ" " وذلك خلال العام 2024.

التقرير الذي ترجمهُ " " قال إنه قبل 13 شهراً، شنَّ الجيش الإسرائيليّ عملية جوية كان هدفها الوحيد تدمير منظومة صواريخ "حزب الله" المُضادة للطائرات في غضون ساعات قليلة، وأضاف: "في جنح الليل، شنّت طائرات سلاح الجو والمدفعية البرية والقوات البحرية هجوماً متزامناً على الأهداف. كانت هذه الضربة الافتتاحية لعملية التي خاضتها ضد في أيلول 2024".





التقرير يشيرُ إلى أنَّ العملية حصلت يوم 21 أيلول 2024، وأضاف: "في ذلك اليوم، انقلبت الموازين، وهذه المرة بشكل حاسم.. كانت ضربة جعلت قدرة التنظيم على إطلاق النار في أدنى مستوى لها على الإطلاق".





كذلك، ينقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي يُدعى المقدم س. قوله إن "هذه الضربة غيّرت وجه حرفياً"، مُضيفاً: "التحدي الأكثر تعقيداً هو رصد سلوك العدو المتغير والرد عليه في أي لحظة. ركزنا بشكل رئيسي على تدمير مئات منصات الإطلاق التي كان من المفترض أن تُطلق صواريخ واسعة النطاق باتجاه إسرائيل".