لبنان

الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:15
نشر الموقع الالكترونيّ للجيش الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن عملية نفذتها القوات الإسرائيلية لتدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخي التابع لـ"حزب الله" وذلك خلال العام 2024.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إنه قبل 13 شهراً، شنَّ الجيش الإسرائيليّ عملية جوية كان هدفها الوحيد تدمير منظومة صواريخ "حزب الله" المُضادة للطائرات في غضون ساعات قليلة، وأضاف: "في جنح الليل، شنّت طائرات سلاح الجو والمدفعية البرية والقوات البحرية هجوماً متزامناً على الأهداف. كانت هذه الضربة الافتتاحية لعملية سهام الشمال التي خاضتها إسرائيل ضد لبنان في أيلول 2024".
 

التقرير يشيرُ إلى أنَّ العملية حصلت يوم 21 أيلول 2024، وأضاف: "في ذلك اليوم، انقلبت الموازين، وهذه المرة بشكل حاسم.. كانت ضربة جعلت قدرة التنظيم على إطلاق النار في أدنى مستوى لها على الإطلاق". 
 


كذلك، ينقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي يُدعى المقدم س. قوله إن "هذه الضربة غيّرت وجه الشمال حرفياً"، مُضيفاً: "التحدي الأكثر تعقيداً هو رصد سلوك العدو المتغير والرد عليه في أي لحظة. ركزنا بشكل رئيسي على تدمير مئات منصات الإطلاق التي كان من المفترض أن تُطلق صواريخ واسعة النطاق باتجاه إسرائيل". 
 

ويكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال العملية حوالى 1600 هدف باستخدام حوالى 2000 قنبلة، وأضاف: "كان هدف العملية تغيير مسار القتال في الشمال. لو لم نشن هذه العملية، لكان التهديد على الشمال أكبر بكثير، وبفضل هذه الإنجازات، قلصنا القوة النارية لحزب الله بشكل غير مسبوق".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

