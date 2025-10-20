Advertisement

لبنان

إضراب جزئي للقطاع العام الخميس وانقسام داخل" الروابط"

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:15
A-
A+
Doc-P-1431951-638966211988786272.jpg
Doc-P-1431951-638966211988786272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة عن إضراب تحذيري يوم الخميس المقبل عن الانقسام الكبير في أوساط العاملين في القطاع العام. إذ تحوّل يوم الإضراب، من يوم غضب على السياسات الحكومية التي فرّطت بالموظفين وحقوقهم، إلى يوم انقسام بين دائرة تعمل، وأخرى مضربة.
Advertisement
فبعدما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام، الإضراب في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والمدارس والثانويات، قالت روابط التعليم إنه لا علم لديها بهذا التحرّك وإنها لن تشارك فيه. وأعلنت قطاعات من الموظفين، مثل موظفي وزارة المال، عدم مشاركتهم في الإضراب أيضاً، فيما رأى جزء كبير من الموظفين أنّ الرابطة لا تمثلهم لأنّ ولايتها انتهت منذ 6 سنوات ولم تدعُ إلى انتخابات جديدة.
وكتبت" الاخبار":رغم الانقسام في صفوف الموظفين، إلا أنّ خبر تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من راتب الموظف من 6% إلى 8% في قانون يتعلّق بأوضاع المدارس الخاصة، ومضاعفة البند المخصص لرواتب السلطات العامة (النواب والوزراء والرؤساء) 7 مرّات في موازنة عام 2026، وبقاء بند رواتب الموظفين على حاله في مشروع الموازنة بالمقارنة مع موازنة عام 2025، فضلاً عن الأخبار المسرّبة من مشروع مجلس الخدمة المدنية المخصّص لزيادة قيمة الرواتب وما يحتويه من مواد قانونية تمسّ التقديمات للمتقاعدين وتخفّض قيمة المعاش التقاعدي إلى نسبة 70% من راتب الموظف في الخدمة، كلّها عوامل استفزّت الموظفين من دون أن تدفعهم نحو تحرّك جامع واحد يؤثّر في السلطة السياسية ويدفعها إلى التفاوض الجدّي.
خبر إعلان الإضراب بذاته ليس مفاجئاً، إنّما المفاجئ يكمن في استمرار الموظفين بالعمل رغم الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية لأجورهم والتي تعاملت معه السلطة وفقاً لمبدأ «الترقيع» لزيادة التقديمات مثل مضاعفة أساس الراتب، ودفع بدلات مالية إضافية شهرياً مشروطة وكلها لا تدخل في صلب الراتب.
بالنسبة إلى الرئيس السابق لرابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر فإن «هذه التحركات التي تظهر من وقت لآخر ليست ذات فعالية ولا تضغط على الحكومة»، مذكراً بأنّه «قيل للموظفين قبل 25 سنة بأن يحضّروا أنفسهم للتعاقد الوظيفي وخصخصة الإدارات وتخفيض تقديمات المتقاعدين». ولم تتمكن تحرّكات الموظفين وقتها من إلغاء هذا التوجه بالكامل، بل جمّدته، إذ يشير حيدر إلى أنّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة قال لهم «برافو، جمّدتّم القوانين، لكنّها ستمشي ولو بعد 20 سنة».
 
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع القطاع العام
lebanon 24
21/10/2025 11:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "العاملين في القطاع العام".. يدعم التحرك التحذيري الخميس
lebanon 24
21/10/2025 11:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط القطاع العام: اتّفقنا على خطّة طريق للقيام بتحرّك مشترك
lebanon 24
21/10/2025 11:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"رواتب مهينة وخدمات معدومة".. موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس
lebanon 24
21/10/2025 11:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

رابطة موظفي الإدارة

الإدارة العامة

فؤاد السنيورة

مجلس الخدمة

محمود حيدر

السنيورة

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
03:55 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24