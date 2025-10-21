نصار يلتقي أهالي الصحافيين الشهداء لمتابعة قضايا العدالة

Advertisement

استقبل وزير العدل عادل نصّار وفدًا من أهالي الصحافيين وعددًا من الصحافيين المتضرّرين من الحرب على أثناء قيامهم بواجبهم المهني، حيث عرضوا معاناتهم والأضرار التي تكبّدواها على الصعيدين الجسدي والنفسي والمادي.وأبدى الوزير تفهمه العميق للأوضاع الصعبة، مؤكّدًا تقدير الدولة لتضحيات الصحافيين ووعد بمتابعة الملف شخصيًا والنظر في الإجراءات القانونية الممكنة لدفع التحقيقات قدمًا، مع استمرار التواصل مع الأهالي لضمان تحقيق تقدم ملموس في قضاياهم.من جهتهم، أعرب الصحافيون والأهالي عن شكرهم للوزير على استقباله الإيجابي واعتبروا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.