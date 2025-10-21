Advertisement

لبنان

نصار يلتقي أهالي الصحافيين الشهداء لمتابعة قضايا العدالة

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1432066-638966405412639931.png
Doc-P-1432066-638966405412639931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير العدل عادل نصّار وفدًا من أهالي الصحافيين الشهداء وعددًا من الصحافيين المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان أثناء قيامهم بواجبهم المهني، حيث عرضوا معاناتهم والأضرار التي تكبّدواها على الصعيدين الجسدي والنفسي والمادي.
Advertisement

وأبدى الوزير تفهمه العميق للأوضاع الصعبة، مؤكّدًا تقدير الدولة لتضحيات الصحافيين ووعد بمتابعة الملف شخصيًا والنظر في الإجراءات القانونية الممكنة لدفع التحقيقات قدمًا، مع استمرار التواصل مع الأهالي لضمان تحقيق تقدم ملموس في قضاياهم.

من جهتهم، أعرب الصحافيون والأهالي عن شكرهم للوزير على استقباله الإيجابي واعتبروا اللقاء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
مواضيع ذات صلة
كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء
lebanon 24
21/10/2025 13:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مشتركة بين "الصناعة" و"المالية" لمتابعة قضايا الصناعيين
lebanon 24
21/10/2025 13:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل المغربي: متابعة قضايا المواطنين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان
lebanon 24
21/10/2025 13:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاد الصمد.. متابعة قضايا التنمية في الضنية والمنية
lebanon 24
21/10/2025 13:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الشهداء

من جهته

الصحاف

لبنان

شهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2025-10-21
06:29 | 2025-10-21
06:13 | 2025-10-21
06:04 | 2025-10-21
06:00 | 2025-10-21
05:59 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24