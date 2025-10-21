ريفي: آن الأوان لمحاسبة المجرمين الحقيقين في عبرا

Advertisement

صدر عن النائب البيان الآتي:"بعدما شاهدناه في حلقة الأمس على قناة عبر برنامج " " مع الإعلامي طوق، عن قضية : من أطلق الرصاصة الأولى؟ وبعد ظهور الحقيقة للرأي العام وإظهار الأدلة الدامغة على تورط " " في هذه المؤامرة وسيطرته على العسكري، آن الأوان لرفع الظلم عن الشيخ ورفاقه".وقال: "آن الأوان لمحاسبة القتلة الحقيقيين الذين أطلقوا الرصاصة الأولى، وكل الشكر للـMTV والإعلامي طوق".