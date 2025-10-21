Advertisement

لبنان

ريفي: آن الأوان لمحاسبة المجرمين الحقيقين في عبرا

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1432083-638966416201719205.png
Doc-P-1432083-638966416201719205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: 
Advertisement

"بعدما شاهدناه في حلقة الأمس على قناة mtv عبر برنامج "باسم الشعب" مع الإعلامي رياض طوق، عن قضية عبرا: من أطلق الرصاصة الأولى؟ وبعد ظهور الحقيقة للرأي العام وإظهار الأدلة الدامغة على تورط "حزب الله" في هذه المؤامرة وسيطرته على القضاء العسكري، آن الأوان لرفع الظلم عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه".

وقال: "آن الأوان لمحاسبة القتلة الحقيقيين الذين أطلقوا الرصاصة الأولى، وكل الشكر للـMTV والإعلامي طوق".
مواضيع ذات صلة
سلام ناقش مع ريفي أوضاع هنيبعل القذافي واستقبل محفوظ
lebanon 24
21/10/2025 14:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
21/10/2025 14:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: للافراج الفوري عن اللبنانيين المشاركين في أسطول الصمود
lebanon 24
21/10/2025 14:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: سلاح المخيمات في طريقه إلى الحل بالتنسيق مع الدولة
lebanon 24
21/10/2025 14:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء أشرف ريفي

باسم الشعب

الشيخ أحمد

حزب الله

نائب ال

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2025-10-21
06:29 | 2025-10-21
06:13 | 2025-10-21
06:04 | 2025-10-21
06:00 | 2025-10-21
05:59 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24