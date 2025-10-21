27
لبنان
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha
|
Lebanon 24
21-10-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في السنوات الأخيرة، بدأ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى والفيديو يفرض نفسه كاتجاه جديد في العالم العربي والعالمي، خاصة في إنتاج "الفيديو كليبات". فقد ظهرت مشاريع غنائية عربية تعتمد بشكل كامل أو جزئي على الذكاء الاصطناعي، مثل أعمال الفنانين محمد
رمضان
، محمد حماقي، راشد الماجد،
راغب
علامة وآخرها لآدم ووائل جسار. هذا التوجه يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب والفوائد والتحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنية في المجال الفني.
أول ما يلاحظه المتابعون هو أن إنتاج الفيديو كليبات بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل بشكل كبير من التكاليف. فبدلاً من الاعتماد على مواقع تصوير كبيرة، وفِرق تصوير ومؤثرات حقيقية مكلفة، يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مشاهد رقمية بالكامل أو لتحسين مشاهد موجودة مسبقًا. هذا يقلل من الوقت والجهد المالي واللوجستي المطلوب لإنتاج كليب متكامل، ويتيح للفنان التركيز على الجانب الإبداعي أكثر من الجانب الإنتاجي.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بالتكلفة، بل هناك عامل آخر مهم هو الرغبة في مواكبة التطور التكنولوجي. صناعة الموسيقى والفيديو في العالم تمر بتحولات سريعة، ومع دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، يسعى الفنانون إلى تبني هذه التقنيات للبقاء في صدارة المنافسة. الكليبات المنتجة بالذكاء الاصطناعي تقدم للمشاهدين تجربة جديدة تجمع بين الواقع والخيال، وتتيح اعداد مشاهد بصرية لم يكن من الممكن تنفيذها بتكلفة تقليدية أو وقت محدود. في هذا السياق، يظهر الفنانون كأنهم في طليعة الابتكار، وهو ما يضيف بعدًا تسويقيًا لأعمالهم ويجذب جمهورًا يبحث عن التجديد والتجربة البصرية المبتكرة.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمنح صانعي الموسيقى والفيديو مرونة أكبر في التحكم بالمحتوى، سواء من ناحية تعديل الإضاءة، الخلفيات، الحركات، أو حتى ملامح الفنانين في بعض الحالات. هذا يفتح المجال لتجربة أشكال جديدة من التعبير الفني، قد تكون مستحيلة أو صعبة التنفيذ في التصوير التقليدي. على سبيل المثال، الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر أطلقا كليبًا مصريًا بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ما سمح لهما بدمج عناصر خيالية بطريقة سلسة من دون الحاجة لتصوير مواقع أو استخدام ديكورات ضخمة.
مع ذلك، يواجه هذا الاتجاه تحديات واضحة. أبرزها ردود فعل الجمهور، التي قد تتراوح بين الإعجاب بالابتكار والرفض أو القلق من فقدان اللمسة الإنسانية في الفن. بعض النقاد يشيرون إلى أن الكليبات بالذكاء الاصطناعي قد تفقد عنصر العاطفة أو العفوية التي يتميز بها التصوير الواقعي، وقد تصبح أكثر تقنية من كونها فنية. كما أن الاستخدام المكثف لهذه التقنية يثير تساؤلات حول حقوق الملكية والإبداع، خاصة إذا تم توليد مشاهد أو ملامح فنانين افتراضيين بالكامل.
كما يطرح الموضوع تساؤلًا حول مستقبل العمال في هذه الصناعة، من مصورين الى مديرين اضاءة وغيرهم، وصولًا الى استثمار الاستديوهات وايجاراتها، رغم ان الذكاء الاصطناعي والصناعة الفنية الجديدة قد توفر مسميات مهنية جديدة.
يمكن القول إن الفيديو كليبات المنتجة بالذكاء الاصطناعي تمثل مرحلة جديدة في صناعة الفن الموسيقي، تجمع بين الابتكار التكنولوجي وتطوير تجربة المشاهدة. فهي ليست مجرد وسيلة لتقليل التكاليف، بل أداة للفنانين لمواكبة التحولات العالمية في صناعة المحتوى، وتجربة أشكال جديدة من التعبير البصري. ورغم التحديات، فإن التبني الذكي لهذه التقنيات قد يفتح آفاقًا واسعة للإبداع ويعيد تعريف العلاقة بين الفنان وجمهوره في
المستقبل
القريب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
