بالأرقام.. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال أيلول 2025

سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر أيلول 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.60% مقارنة بشهر آب من العام نفسه، بحسب التقرير الصادر عن . كما بلغ التغير السنوي في المؤشر خلال أيلول 2025 15.06% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.وعلى صعيد المحافظات، أظهرت الأرقام تباينًا طفيفًا في نسب الارتفاع الشهرية على النحو الآتي:: 0.27%: 0.90%: 0.16%: 0.69%الجنوب: 0.22%: 0.64%وأكدت الإدارة أن الأرقام التفصيلية لمؤشر الأسعار متوفرة على موقعها الإلكتروني الرسمي: lb.gov.cas.www.