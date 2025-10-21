Advertisement

لبنان

بالأرقام.. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال أيلول 2025

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:59
سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.60% مقارنة بشهر آب من العام نفسه، بحسب التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي. كما بلغ التغير السنوي في المؤشر خلال أيلول 2025 15.06% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024.
وعلى صعيد المحافظات، أظهرت الأرقام تباينًا طفيفًا في نسب الارتفاع الشهرية على النحو الآتي:

بيروت: 0.27%

جبل لبنان: 0.90%

الشمال: 0.16%

البقاع: 0.69%

الجنوب: 0.22%

النبطية: 0.64%

وأكدت الإدارة أن الأرقام التفصيلية لمؤشر الأسعار متوفرة على موقعها الإلكتروني الرسمي: lb.gov.cas.www.
