الصحافي محمد علي أحمد مثل أمام النيابة العامة الإستئنافية

Advertisement

بعدما كرّرت الاستئنافية في استدعاء الصحافي محمد مثُل اليوم برفقة الممثل القانوني لاتحاد الصحافيين والصحافيات في المحامي فاروق ، والتزم الصمت متمسكًا بحقه في أن يتم استجوابه أمام أو محكمة المطبوعات، تطبيقًا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين تمنعان التوقيف الاحتياطي للصحافيين في المتصلة بالنشر والإعلام.وكانت العامة الاستئنافية قد استدعت الزميل محمد علي على خلفية نشره خبرًا أفاد بأن أحد السجناء ابتلع ثلاث قدّاحات داخل مركز توقيف. وقد قدّم وكيله في المرة الأولى، بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠٢٥ أمام مفرزة جب جنين، مذكرة قانونية تؤكد أنّ لا صلاحية للضابطة العدلية للتحقيق مع الصحافيين. إلا أنّ المحامي العام الاستئنافي في القاضية زينة أحمد عاودت استدعاءه بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٥، فقدم ممثله القانوني مذكرة جديدة تؤكد عدم اختصاص النيابات العامة بالاستماع إلى الصحافيين في القضايا المتعلقة بالنشر، استنادًا إلى قانون المطبوعات. وبعد رفض المذكرة وتكرار الاستدعاء، مثُل علي اليوم احترامًا للقضاء، والتزم الصمت، وقرّرت القاضية في النتيجة تركه وإحالته أمام قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات.