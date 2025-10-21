Advertisement

لبنان

مفرقعات ناريّة تُثير رعب المواطنين في هذه المناطق الحسّاسة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:03
عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من إطلاق المفرقعات الناريّة الثقيلة، في بلدات جنوبيّة وبقاعيّة، كانت تشهد ولا تزال غارات إسرائيليّة، أو تقع قرب قرى ومناطق يستهدفها العدوّ الإسرائيليّ، ما يُثير رعب المواطنين، لاعتقادهم  أنّ إسرائيل تشنّ هجمات جديدة.
وطالب هؤلاء المواطنون عبر "لبنان 24"، القوى الأمنيّة والجيش بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة، ومنع إستخدام هذه المفرقعات الثقيلة خلال المناسبات الإجتماعيّة، مع عدم إستقرار الوضع الأمنيّ حتّى الآن، واستمرار العدوّ بشنّ غارات بين الحين والآخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24