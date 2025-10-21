مفرقعات ناريّة تُثير رعب المواطنين في هذه المناطق الحسّاسة

عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من إطلاق المفرقعات الناريّة الثقيلة، في بلدات جنوبيّة وبقاعيّة، كانت تشهد ولا تزال غارات إسرائيليّة، أو تقع قرب قرى ومناطق يستهدفها العدوّ الإسرائيليّ، ما يُثير رعب المواطنين، لاعتقادهم أنّ تشنّ هجمات جديدة.

وطالب هؤلاء المواطنون عبر " "، القوى الأمنيّة والجيش بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة، ومنع إستخدام هذه المفرقعات الثقيلة خلال المناسبات الإجتماعيّة، مع عدم إستقرار الوضع الأمنيّ حتّى الآن، واستمرار العدوّ بشنّ غارات بين الحين والآخر.