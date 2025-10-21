Advertisement

لبنان

تمارين تدريبية للجيش في هذه المناطق

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1432157-638966527747480303.jpg
Doc-P-1432157-638966527747480303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"  ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

 بتاريخ 22 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 12.00، في حقل مزرعة حنوش – حامات.

بتاريخَي 22 و23 / 10 / 2025 من الساعة 6.00 حتى الانتهاء في منطقة الكنيسة – كفرقوق.

 تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
مواضيع ذات صلة
تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة!
lebanon 24
21/10/2025 18:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تمارين تدريبية للجيش في هذه المنطقة
lebanon 24
21/10/2025 18:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يجري تمارين تدريبية في هذه المناطق
lebanon 24
21/10/2025 18:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
lebanon 24
21/10/2025 18:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

منطقة الكنيسة

قيادة الجيش

مديرية ال

الكنيست

كنيسة

حامات

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2025-10-21
11:14 | 2025-10-21
11:12 | 2025-10-21
11:08 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24