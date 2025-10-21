تمارين تدريبية للجيش في هذه المناطق

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:" ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:بتاريخ 22 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 12.00، في حقل مزرعة حنوش – .بتاريخَي 22 و23 / 10 / 2025 من الساعة 6.00 حتى الانتهاء في – كفرقوق.تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".