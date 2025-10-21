Advertisement

لبنان

بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:06
تجاوز سعر "تنكة" زيت الزيتون في بعض القرى الجنوبية عتبة  الـ200$، ووصل في قرى جزين مثلاً إلى الـ250$. 
اللافت في الامر هذا التفاوت في الأسعار، خصوصا  في القرى الجنوبية، إذ عُلِمَ أنّ بعض الجنوبيين يبيعون "تنكة" الزيت بـ150$، على الرغم من أنّ موسم الزيتون لم يكن جيّداً، بحسب ما كشف العديد منهم لـ"لبنان 24".

كما تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً هذا العام في المناطق التي لم تتعرّض للقصف الإسرائيلي، والتي لم يتضرّر الموسم فيها، حيث بلغت في مناطق في عكار الـ200$، بعدما كانت في العام الماضي بحدود الـ150$.
