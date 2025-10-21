بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون

Advertisement

تجاوز سعر "تنكة" زيت في بعض القرى الجنوبية عتبة الـ200$، ووصل في قرى مثلاً إلى الـ250$.اللافت في الامر هذا التفاوت في الأسعار، خصوصا في القرى الجنوبية، إذ عُلِمَ أنّ بعض الجنوبيين يبيعون "تنكة" الزيت بـ150$، على الرغم من أنّ موسم الزيتون لم يكن جيّداً، بحسب ما كشف العديد منهم لـ" ".كما تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً هذا العام في المناطق التي لم تتعرّض للقصف ، والتي لم يتضرّر الموسم فيها، حيث بلغت في مناطق في الـ200$، بعدما كانت في العام الماضي بحدود الـ150$.