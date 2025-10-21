Advertisement

لبنان

الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفذ أنشطة مدنية وعسكرية لدعم سكان الجنوب

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:10
نفذت الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل (ITALBATT) سلسلة من أنشطة التعاون المدني والعسكري في عدة بلديات ضمن نطاق مسؤوليتها، بهدف دعم السكان وتعزيز العلاقة مع الأهالي، تنفيذًا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحقيقًا للأهداف الموكلة إليها.
وقدّم الفريق الطبي الإيطالي خدمات رعاية صحية شملت 39 مواطنًا في برج الشمالي و31 شخصًا في الرمادية، من بينهم رجال ونساء وأطفال لبنانيون. كما تبرعت الكتيبة بكمية كبيرة من الملابس لصالح الصليب الأحمر في صور.

واختُتمت الأنشطة بحفل دورة الدفاع عن النفس التي نظّمها عناصر الكتيبة بناءً على طلب مؤسسات الإمام الصدر في صور، بهدف تعزيز ثقة النساء بأنفسهن، وحمايتهن الشخصية، وتشجيع المساواة بين الجنسين. وشارك في المبادرة جنديان من الكتيبة يتمتعان بمهارات خاصة في تقنيات الدفاع المطلوبة.
