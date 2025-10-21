الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفذ أنشطة مدنية وعسكرية لدعم سكان الجنوب

Advertisement

نفذت الكتيبة في اليونيفيل (ITALBATT) سلسلة من أنشطة التعاون المدني والعسكري في عدة بلديات ضمن نطاق مسؤوليتها، بهدف دعم السكان وتعزيز العلاقة مع الأهالي، تنفيذًا لمقتضيات قرار رقم 1701 وتحقيقًا للأهداف الموكلة إليها.وقدّم الفريق الطبي خدمات رعاية صحية شملت 39 مواطنًا في برج و31 شخصًا في الرمادية، من بينهم رجال ونساء وأطفال لبنانيون. كما تبرعت الكتيبة بكمية كبيرة من الملابس لصالح في صور.واختُتمت الأنشطة بحفل دورة الدفاع عن النفس التي نظّمها عناصر الكتيبة بناءً على طلب مؤسسات الإمام في صور، بهدف تعزيز ثقة النساء بأنفسهن، وحمايتهن الشخصية، وتشجيع المساواة بين الجنسين. وشارك في المبادرة جنديان من الكتيبة يتمتعان بمهارات خاصة في تقنيات الدفاع المطلوبة.