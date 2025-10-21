Advertisement

لبنان

بُتِرَت ساقه... إليكم ما حصل مع أحد السوريين عند معبر العريضة

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:16
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار لغم أرضي بمواطن سوريّ، عند معبر العريضة - وادي خالد.
وبُتِرَت ساق المواطن السوريّ، ونُقِلَ إلى إحدى المستشفيات في سوريا لتلقي العلاج. 
 
 
 
 
