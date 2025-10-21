في هذه المنطقة... العثور على جثة إمرأة مذبوحة داخل منزلها

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة إمرأة مذبوحة داخل منزلها في - .

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، ونُقِلَت الجثة إلى المستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.



وقد فُتِحَ تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل.