لبنان

في هذه المنطقة... العثور على جثة إمرأة مذبوحة داخل منزلها

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:31
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة إمرأة مذبوحة داخل منزلها في منطقة الكنيسة - سهل عكار.
وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، ونُقِلَت الجثة إلى المستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

وقد فُتِحَ تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل.
 
 
 
