Advertisement

لبنان

حادث سير كبير في الكحالة... شاحنة اصطدمت بـ3 سيارات

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1432184-638966590621217828.jpeg
Doc-P-1432184-638966590621217828.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين شاحنة و3 سيارات على الطريق الدولية في الكحالة صعودا.
Advertisement
 
وأشارت إلى أن الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة.
 
A white Mercedes truck with green accents loaded with materials is positioned sideways across the road blocking traffic after a collision visible dents and scrapes on its side and front. Three passenger cars including a black SUV a silver sedan and a gray car are nearby with minor damages such as scratched bumpers and sides. The scene occurs on a multi-lane urban road lined with buildings trees and overhead wires under a partly cloudy sky with other vehicles stopped in the background.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
lebanon 24
21/10/2025 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!
lebanon 24
21/10/2025 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع في الكحالة.. وسقوط 5 جرحى (صور)
lebanon 24
21/10/2025 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير كبير... تصادم بين 5 سيارات في أنفاق المطار
lebanon 24
21/10/2025 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق الدولي

غرفة التحكم

على الطريق

بعبدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2025-10-21
11:14 | 2025-10-21
11:12 | 2025-10-21
11:08 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24