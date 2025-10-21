Advertisement

لبنان

توقيف 4 سوريين في البيسارية

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:07
أعلنت بلدية البيسارية في بيان، أنه "بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥، أوقفت شرطة بلدية البيسارية ليلا في محلة يارين – البيسارية، أربعة أشخاص من التابعية السورية، وهم: أ.ط، ع.ح، م.م، ج.ح، وذلك بجرم حيازة حبوب مخدرة. وقد جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى دورية من شعبة المعلومات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل فصيلة عدلون".
