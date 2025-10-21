Advertisement

لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع مع الوزيرة السيّد والناىب كرم

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:09
 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والنائب فادي كرم.  وتم في خلال هذَين اللقاءَين البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
الشؤون الاجتماعية

رودولف هيكل

قائد الجيش

حنين السيد

فادي كرم

