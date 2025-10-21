Advertisement

لبنان

وفد قضائي فرنسي يصل إلى لبنان

Lebanon 24
21-10-2025 | 09:36
وصل إلى لبنان وفد فرنسي رفيع المستوى يضم قضاة كبار، وذلك بناءً على دعوة من وزير العدل عادل نصار. ,تأتي الزيارة بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في بيروت، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني للمؤسسة القضائية اللبنانية.
