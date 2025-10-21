وفد قضائي فرنسي يصل إلى لبنان

وصل إلى وفد فرنسي رفيع المستوى يضم قضاة كبار، وذلك بناءً على دعوة من وزير العدل . ,تأتي الزيارة بالتنسيق مع في ، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني للمؤسسة القضائية .

Advertisement