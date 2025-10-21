25
لبنان
أم كلثوم ووردة في بيروت.. وفيروز سيّدة معرض "ديفا"
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
21-10-2025
|
10:00
تمشي بين أروقة متحف سرسق في
بيروت
، وفجأة يصبح الزمن
أبيض وأسود
، وتتنفس الموسيقى في كل زاوية. هنا، فساتين السهرة البديعة تتمايل على أرفف الذاكرة، والإكسسوارات تلمع كنجومٍ منسية، وآلات الموسيقى القديمة تحكي قصص حب وعاطفة وحرية.
بيروت التي لا تزال ترمرم جراحها من أزماتها المتتالية، تحتفي اليوم بإرث أعظم نجمات الغناء العربي من خلال معرض "ديفا: من
أم كلثوم
إلى داليدا"، بالتعاون مع معهد العالم العربي، كرحلة متعددة الوسائط عبر تاريخ الموسيقى العربية وأنوثتها المتألقة. بعدما حطّ المعرض رحاله في
باريس
وأمستردام وعمان، وصل إلى بيروت ليقدّم تحية لإرث الديفا وصمودها وإبداعها.
من "كوكب الشرق" أم كلثوم، إلى
فيروز
"جارة القمر"، ووردة "أميرة الطرب العربي"، تسمع صدى أصوات من صنعن تاريخ الغناء العربي، وأعدن تعريف الأنوثة بالقوّة والإبداع. كل وجه، كل نغمة، كل خطوة في المعرض تحكي عن الجرأة، الصمود، والموهبة التي لا تموت.
المعرض، الذي يستمر حتى 11 كانون الثاني 2026، يعيد رسم صورة "الديفا" كرمز للأناقة، والتحدي، مستدعيًا وجوهًا خالدة مثل أم كلثوم، أسمهان، فيروز، صباح، داليدا، سامية جمال، وردة، سعاد حسني، تحية كاريوكا، فاتن
حمامة
، ليلى مراد، وهند رستم.
كل زاوية في المعرض لوحة جمالية تحاكي الزمن. هنا، يتوقف صخب الحياة اليومية، ويغرق الزائر في الماضي، في زمن الأغاني التي حملت معاني الحب والعاطفة. تسمع "انت عمري" تتردد بين الجدران، ثم تبتسم لـ"بتونس بيك" وتتمايل على "
يا حبيبي
تعالى لحقني"، وعند فيروز تغوص في "كيفك انت"، لتستعيد نشاطك عند "الصبوحة".
هذا ليس مجرد معرض؛ إنه رحلة حسية، حلم بصري، أغنية حيّة، رابط بين ما كان وما يريده القلب أن يكون. "ديفا" تجعلك تعيش اللحظة، وتغرق في عبق الفن، وكأنك جزء من إرث نجمات العالم العربي، اللواتي لم تُنسَ أسماؤهن، ولا صوتهن، ولا جرأتهن. إنه جسر بين الماضي والحاضر، بين ما غنّته النجمات للعروبة والحرية، وما تحاول بيروت أن تغنّيه اليوم للحياة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
