اعتداء على ناشطين بيئيين في عمشيت

شهدت بلدة عمشيت توتراً حاداً عند موقع ورشة البناء القائم فوق "كهف الفقمة"، بعدما أقدم المحامي غ. ج على الاعتداء على ناشطة بيئية كانت توثّق الدائر في المكان، حيث انتزع هاتفها بالقوة ووجّه إليها إهانات، قبل أن يدفعها ويهاجم أيضاً الناشط البيئي سائد فاضل. وقد تدخّلت القوى الأمنية لاحتواء الموقف واستعادة الهاتف.وعند مغادرته الموقع، سخر المحامي المذكور من الناشطين مستخدماً تعابير مهينة، كما أطلق تهديدات علنية مؤكداً أنّه "سيتقدّم بشكاوى ضد الجميع في مركز الشرطة".في وقت لاحق، اتصل مركز الشرطة بالناشطين وطلب حضورهم للتحقيق، غير أنّهم رفضوا الامتثال من دون وجود محاميهم.وتبيّن وفق المعلومات أنّ المتعهّد المشرف على المشروع هو شقيق رئيس في بلدية عمشيت، ما أثار تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح، على رغم التأكيد الرسمي على "عدم وجود أي تضارب" في هذا الملف.