لبنان

مهاجماً حاكم مصرف لبنان ووزير العدل.. قاسم: هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:12
أطلق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، سلسلة مواقف سياسية خلال حفل إطلاق كتاب "الغناء والموسيقى: بحوث للإمام الخامنئي"، مؤكداً أن "المسؤولين في لبنان ليسوا موظفين عند أميركا ولا نقبل أن يكونوا كذلك"، وملوّحاً بـ"جهوزية تامة للعودة إلى العمليات ومستويات التصعيد العليا" إذا استؤنف ما وصفه بـ"العدوان والإبادة والتجويع" بحق الفلسطينيين.

دعا قاسم الحكومة إلى "تحمّل مسؤولية حماية السيادة وإعادة الإعمار"، مهاجماً حاكم مصرف لبنان ووزير العدل بالقول إن الأول "ليس موظفاً عند أميركا كي يضيّق على المواطنين بأموالهم"، وإن الثاني "ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل"، وسائلاً: "هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟".
وشدّد على أن "سلاح حزب الله جزء من قوة لبنان"، معتبراً أن الرهان على نزعه "مخطئ"، وأن "استقرار لبنان يتحقق بكف يد إسرائيل".

على الصعيد الإقليمي، اعتبر قاسم أن "خيار التسوية" مع إسرائيل "ثبت فشله"، متحدّثاً عن "فشل إسرائيلي–أميركي–بريطاني" في تحقيق أهدافهم، ومؤكداً "ثبات" المقاومة في لبنان وغزة واليمن. وأكد "الثقة بالحتميات في مآلات الصراع"، قائلاً إن "إسرائيل لم تحقق أهدافها ولن تحققها".
وهاجم ما وصفه بـ"التدخل الأميركي السيّئ جداً في لبنان والمنطقة"، موجهاً كلامه إلى الإدارة الأميركية: "كفى تهديداً للبنان لإعدام قوته وجعله جزءاً من إسرائيل الكبرى".

توقف قاسم عند "أهمية الشهادة" في ما سمّاه "الارتقاء بالأداء الجهادي"، مشيداً بـ"روح المبادرة" لدى "الشهيد الغماري". وتحدث عن "تراكم الخبرات وبناء القدرات"، مشيراً إلى ما اعتبره "إنجازات للصناعات الحربية" في اليمن، من "المسدس إلى الطائرات المسيّرة والصواريخ"، وإلى "تعبئة تتجاوز المليون مجاهد".
وقال إن المسار يجب أن يستمر "على قاعدة: وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة"، مع "مواكبة التطورات في فلسطين والمنطقة".

اتهم قاسم إسرائيل بأنها "تواصل الانتهاك والغدر بعد الاتفاق في لبنان"، داعياً إلى "تطبيق الاتفاق كما طبّقه لبنان"، وواصفاً "المناورات والضغوط" بأنها "استنزاف وتضييع للوقت". وجدد دعوته للحكومة إلى "العمل بطريقة صحيحة" و"الخضوع لإدارة حكومية لمصلحة الشعب اللبناني".

جاءت المواقف خلال احتفال إطلاق كتاب "الغناء والموسيقى – بحوث للإمام الخامنئي"، حيث وصف قاسم وجود المرشد الإيراني بأنه "من بركات هذا العصر".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24